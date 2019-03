Rynek gier wideo warty pół biliona złotych. Rośnie z każdym rokiem o prawie 10 proc.

CD Projekt podsumował 2018 rok. Najbardziej rozpoznawalny polski producent gier z ich sprzedaży zainkasował 363 mln zł. Przełożyło się to na 109 mln zł czystego zysku - wynika z raportu opublikowanego w środę .

Z tego samego opracowania wynika, że setki milionów złotych to tylko kropla w morzu. Cały rynek gier wideo tylko w ubiegłym roku wart był 134,9 mld dolarów, czyli ponad 500 mld zł. Co ważne, jego wartość systematycznie rośnie i według szacunków Newzoo (jednej z czołowych firm badawczych zajmujących się analizą rynku gier i e-sportu) w tym roku przekroczy 148 mld dolarów (564 mld zł).

Szacuje się, że rocznie wartość rynku gier rośnie w tempie nieco ponad 9 proc. i tak pozostanie co najmniej do 2021 roku.

Według szacunków analityków Newzoo, pod względem urządzeń, na które gry są dostępne, największy udział w globalnym rynku stanowią obecnie gry na urządzenia mobilne (47 proc.), z czego 37 proc. to tytuły wydane na smartfony. W 2021 roku udział gier mobilnych stanowić ma już ponad połowę rynku.

Drugim co do wielkości rynkiem gier jest obszar Ameryki Północnej, który zanotował wzrost o 14 proc. do poziomu 33,9 mld dolarów. "Tak dynamiczny rozwój wynika z dużego udziału w intensywnie rosnącym rynku gier konsolowych" - czytamy w raporcie CD Projektu.