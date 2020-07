Rząd chce zwiększyć Fundusz Inwestycji Samorządowych do 12 mld zł

Celem Funduszu jest utrzymanie portfela inwestycyjnego samorządów. Jego powstanie zapowiadano już w czerwcu. Jak wówczas podawano, większość sześciomiliardowej puli (5 mld zł) miała trafić do gmin, a 1 mld zł - do powiatów. Środki miałyby być dystrybuowane według specjalnego algorytmu, opracowanego w Ministerstwie Finansów (MF) uwzględniającego wydatki majątkowe poszczególnych JST oraz poziom ich zamożności mierzony dochodami ogółem per capita pomniejszonymi o wpływ tzw. 'janosikowego'.