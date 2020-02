Rząd planuje znowelizować ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w III kw.

Konieczność zmiany przepisów wynika ze zmiany regulacji unijnych, a przede wszystkim z wejścia w życie Dyrektywy 2019/879 z 20 maja 2019 r. zmieniającej wcześniejsze przepisy, w zakresie zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Impulsem do tych regulacji na szczeblu unijnym były doświadczenia związane z kryzysowymi procedurami przymusowej restrukturyzacji, podano w informacji.

Zmiany dotyczą minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), który ma na celu wzmocnienie zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji. Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej jest zobligowana wprowadzenia tych zapisów do prawa krajowego do 28 grudnia 2020 r.