Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 53,75% r/r w V

"Pandemia koronawirusa, która w połowie marca boleśnie uderzyła w branżę motoryzacyjną, nadal rozdaje karty na rynku nowych samochodów osobowych. Spadki sprzedaży w marcu i kwietniu spowodowane były strachem klientów przed odwiedzaniem salonów, zamknięciem lub ograniczeniem działalności wielu punktów sprzedaży, zawieszeniem produkcji fabryk samochodów, a także obawami przed kryzysem gospodarczym, któremu towarzyszy nagły wzrost bezrobocia. W maju również obserwujemy znaczny spadek popytu na samochody (r/r), jednak jest on mniejszy niż ten, któremu rynek musiał stawić czoła w kwietniu. Co więcej, po raz pierwszy w tym roku wzrosła liczba rejestrowanych samochodów w porównaniu do poprzedniego miesiąca" - czytamy w komunikacie.

Ta tendencja powolnego wzrostu popytu to zapewne efekt jednoczesnego zaistnienia kilku czynników, takich jak: przyzwyczajenie się społeczeństw do "życia w cieniu koronawirusa", czego następstwem jest m.in. stopniowy powrót klientów do salonów; wprowadzenie przez dealerów dodatkowych środków bezpieczeństwa w salonach; rozszerzenie oferty importerów i dealerów o sprzedaż online; wznowienie przez większość fabryk produkcji samochodów; czy sukcesywne "odmrażanie" przez władze gospodarki. W pewnej mierze to również efekt realizacji umów sprzed wybuchu pandemii, ocenił Samar.