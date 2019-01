Santander poprawia wyniki. Duże znaczenie miało przejęcie Deutsche Banku

Drugi największy bank w Polsce podsumował ostatni kwartał 2018 roku. Santander Bank Polska w trzy miesiące zarobił na czysto 767 mln zł. Znacząco poprawił zysk sprzed roku, który wyniósł 549 mln zł. Poprawa aż o 40 proc. robi wrażenie, ale trzeba pamiętać, że porównywalność wyników zaburzyło przejęcie polskiej części Deutsche Banku.

O wpływie transakcji świadczy m.in. wzrost wartości aktywów aż o jedną trzecią. Na koniec 2017 roku Santander miał pod zarządzaniem 152 mld zł, a teraz prawie 206 mld zł. Dochody ogółem grupy Santander Bank Polska wyniosły 8,74 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 12,5 proc. Po wyłączeniu z dochodów ogółem zysku z nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska (387,7 mln zł), porównywalne dochody ogółem wzrosły o 7,5 proc.

Wynik z tytułu odsetek wzrósł z 1,38 do 1,53 mld zł. Jednocześnie nieco spadł w przypadku opłat i prowizji - z 515 do 497 mln zł. Raport wskazał m.in. na dynamiczny wzrost bazy oprocentowanych aktywów netto pod wpływem akcji kredytowej i przejęcia konkurenta. Bank chwali się też korzystną strukturą bilansu dzięki wysokiemu udziałowi kredytów detalicznych i niskiemu kosztowi obsługi na nisko oprocentowanych rachunkach. Pozwoliło to zniwelować negatywny wpływ niskich stóp procentowych w Polsce.

Wśród przyczyn gorszych wyników z prowizji i opłat wymienia się lekki spadek dochodów prowizyjnych z działalności maklerskiej, ubezpieczeniowej i dystrybucji funduszy inwestycyjnych pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych (niekorzystna koniunktura giełdowa i regulacje modyfikujące modele biznesowe w zakresie bankassurance i firm inwestycyjnych) oraz spadek dochodów prowizyjnych z obsługi rachunków pod wpływem działań promocyjnych.

Polacy pokochali bankowość mobilną. Znikają tradycyjne banki

Znając wyniki Santandera za czwarty kwartał można już podsumować cały ubiegły rok. Bank może się pochwalić poprawą statystyk. Zysk wzrósł z 2,21 do 2,36 mld zł.

Co z zyskiem? Władze Santandera oceniają, że będą w stanie wypłacić 25 proc. zysku. Trafi do inwestorów posiadających akcje banku, choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Zarząd odniósł się też do kwestiizwolnień grupowych, o których pisaliśmy w pierwszej połowie stycznia.

- Liczymy, że rozmowy ze związkami zawodowymi w tej sprawie zakończą się w przyszłym tygodniu - zapowiedział prezes Michał Gajewski. Przypomnijmy, że bank zamierza przeprowadzić zwolnienia do 1 400 pracowników banku, co stanowi około 11 proc. wszystkich zatrudnionych.

Baza klientów bankowych grupy na koniec roku liczyła blisko 7 mln, z czego 4,9 mln to klienci tylko Santander Bank Polska.

W odniesieniu do przejętego Deutsche Banku padło kilka konkretnych liczb. W ramach zrealizowanej transakcji przekazana zapłata na rzecz sprzedającego wyniosła 1,29 mld zł, z czego 257,96 mln zł w gotówce. W 2018 roku poniósł koszty nabycia w wysokości 108,87 mln zł. Były one związane z procesem przygotowania zasobów wewnętrznych i możliwości technicznych, do przeprowadzenia migracji danych klientów.

Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej giełdzie. Głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander - największy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

