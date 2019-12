Saudi Aramco bije rekord. Gigant naftowy wart 2 biliony dolarów

W efekcie kurs akcji skoczył z 32 riali (waluta w Arabii Saudyjskiej) w debiucie do prawie 39 riali za sztukę. Wszystkie akcje i tym samym wycena rynkowa firmy osiągnęła okrągłe 2 biliony dolarów. To rekord wszech czasów. Żadna inna spółka giełdowa nie może się pochwalić takim wynikiem.

Naftowy gigant pod względem wartości biznesu bije na głowę Apple i Microsoft. To jedyne firmy, które w ostatnim czasie miały kapitalizację przekraczającą bilion dolarów. Saudi Aramco jest wyceniane prawie dwa razy więcej. Na wyobraźnię dobrze działa porównanie np. z PKN Orlen. Od największego polskiego koncernu naftowego Saudi Aramco jest większe ponad 200-krotnie.

Inwestorzy oszaleli na punkcie Saudi Aramco. Pytanie tylko, czy nie jest to przesada? Według analityków Sanford C. Bernstein & Co. cytowanych przez agencję Bloomberga rynkowa wartość giganta jest odklejona od rzeczywistości. Według nich akcje są warte o jedną trzecią mniej.