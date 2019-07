giełda 59 minut temu

Scope Fluidics patentuje w EUP kluczową technologię systemu PCR|ONE

Curiosity Diagnostics wchodząca w skład grupy kapitałowej Scope Fluidics otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkową decyzję o przyznaniu patentu dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego "Device for simultaneous and uniform thermal cycling of samples and uses thereof", podał Scope Fluidics. Jest to technologia kluczowa dla działania systemu PCR|ONE i uzyskania parametrów wyróżniających go na tle konkurencji. Wcześniej spółka opatentowała tę technologię na rynku amerykańskim. Jednocześnie kontynuuje prace nad uzyskaniem ochrony na rynku chińskim.