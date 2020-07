Scope Fluidics widzi duże szanse na komercjalizację PCR|ONE w 2020 r.

"Jeśli chodzi o sprzedaż PCR|ONE, robimy wszystko, żeby to się wydarzyło w 2020. Jest duża szansa, żeby to się stało w tym roku" - powiedział Garstecki podczas konferencji prasowej.

"Bardzo mocno weszliśmy z procesem M&A w tym roku. Efekt dotychczasowych prac to bardzo konkretne grono potencjalnych nabywców. To są konkretne osoby, z którymi jesteśmy w kontakcie. Zwornikiem transakcji i uwiarygodnieniem jest certyfikacja systemu i testowanie. Moment certyfikacji PCR|ONE do wykrywania COVID-19 [nad czym spółka pracuje w USA] będzie przełomem dla procesu M&A" - wyjaśnił prezes.