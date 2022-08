Sejm zdecydował. Będzie dodatek węglowy

To_ja 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 11 Odpowiedz

Ci, których stać na FV, pompy ciepła za kilkadziesiąt-kilkaset 000 mieliby jeszcze dostawać 3000zł rekompensaty?? Za co i po co? Dodatek jest dla tych, co nie stać na te kilkadziesiąt 000, albo nie chcą w nocy i w mróz zimą, gdy nie będzie prądu ani z sieci, ani z paneli, obudzić się z ręką w kiblu, że nie mogą ogrzewać, i żądać od rządu kolejnej rekompensaty za zainstalowanie FV i pomp ciepła z dopłatami do tego interesu. Że zostali wpuszczeni w kanał przez obietnice bez pokrycia przez marketing fotowoltaiczny i pompocieplny. Przy złej woli wszystko można uzasadnić. Indie, Chiny i Niemcy wolą bezpieczeństwo energetyczne obywateli, niż ekologię, która jest dalej w kolejce priorytetów. Najważniejsze jest zdrowie i życie obywateli, żeby nie zamarzli, potem środowisko. Przekonajcie mądrale Rosję, żeby odblokowała gaz i surowce, to będzie miejsce i na ekologię. Poza tym te 3k zł przy obecnych cenach wystarczy raptem na 1t węgla, na cały sezon grzewczy. Śmiech przez łzy... 😂 To polityczny gest, bez ekonomicznego efektu dla gospodarstwa.