Dopłaty do węgla. Oto komu mają przysługiwać i jak będzie można je uzyskać

co z pozostałymi opalami jak drewno pellet olej opałowy gaz też ceny wzrosły a o dodatkach nic nie słychać ... To dlaczego obcy węgiel ma być dotowany? A może to jest ten sam węgiel co wywieziono go uprzednio z Polski a teraz należy go skupić i zapłacić nijako za niego kolejny raz N razy wyższą cenę ?