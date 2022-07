Będą dopłaty do węgla w wysokości 3 tys. zł dla polskich rodzin. Rząd zdecydował

Rząd przyjął projekt autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska zakładający jednorazowe dopłaty dla rodzin ogrzewających dom węglem. Potwierdziła to na konferencji prasowej szefowa MKiŚ Anna Moskwa. Wysokość dodatku ustalono na poziomie 3 tys. zł.

Dopłaty do węgla. Otrzymają go te rodziny

Zgodnie z założeniami do projektu ustawy pieniądze mają przysługiwać gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

- Nie będzie w tym zakresie żadnych kryteriów dochodowych - zapewniła minister klimatu na konferencji. To oznacza, że o dofinansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie gospodarstwa ogrzewające się węglem; na końcową ocenę wniosku nie będzie wpływać dochód całkowity domostwa, czy też dochód przypadający na pojedynczego domownika.

Dopłaty w wysokości 3 tys. złotych otrzymają wyłącznie te rodziny, które zgłosiły źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin składania wniosków o wypłatę upłynie 30 listopada, a gmina będzie mieć maksymalnie miesiąc na wypłatę pieniędzy .

Teoretycznie zatem Sejm będzie mógł przyjąć projekt ustawy jeszcze w tym tygodniu. Najbliższe posiedzenie izby niższej polskiego parlamentu rozpocznie się już w środę 20 lipca i potrwa do piątku 22 lipca.

Kolejny pomysł wsparcia odbiorców węgla

To kolejny pomysł rządu na wsparcie rodzin używających węgla do ogrzewania domów, które zmagać się muszą z rosnącymi cenami surowca. Wcześniej rząd zaproponował rozwiązanie skierowane do sprzedawców surowca. Zgodnie z uchwaloną już ustawą mogą oni liczyć na rekompensatę od państwa w wysokości 1073 zł, jeżeli będą sprzedawać węgiel odbiorcom indywidualnym za 996,60 zł za tonę.