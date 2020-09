Senat obniżył limit spadku dochodów, uprawniający do tarczy turystycznej

Senatorowie przyjęli większość z 48 poprawek. Najistotniejsze zmiany, zaproponowane przez Senat to obniżenie do 75% z 80% limitu spadku dochodów w co najmniej jednym miesiącu roku 2020 w porównaniu do tego samego miesiąca roku poprzedniego, który uprawniałby do skorzystania z dodatkowych rozwiązań dla branży. Jednocześnie - zgodnie z propozycją Senatu - z tarczy mogłyby skorzystać jedynie firmy zarejestrowane przed 7 marca 2020 r.