Shoper publikuje prospekt. Rusza z ofertą publiczną akcji

W pandemii popularność zyskała sprzedaż internetowa. Sporo biznesów przeniosło się do sieci. Zyskał na tym m.in Shoper, czyli firma, która oferuje gotowe oprogramowanie dla sprzedawców działających w branży e-commerce. Chwali się, że z jej rozwiązań korzysta ponad 21 tys. sklepów.

Czy inwestorów przekona do siebie tak jak wielu przedsiębiorców do współpracy? To właśnie czas testu. Shoper wystartował z ofertą publiczną swoich akcji. W puli jest maksymalnie 7 731 628 akcji, czyli około 27 proc. wszystkich udziałów.