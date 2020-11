Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 48,39 mln zł w III kw. 2020

"Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku przychodów Segmentu Blach, które za III kwartał 2020 r. wyniosły 144 335 tys. zł (w porównaniu do kwoty 221 493 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z III kwartału 2018 i 2019 roku). Powodem spadku przychodów jest zmniejszone zapotrzebowanie na blachy transformatorowe w raportowanym okresie - zarówno ze strony klientów Stalproduktu, jak i GO Steel Frydek-Mistek a.s. Zarząd emitenta informował o spodziewanym spadku przychodów tego segmentu w wyniku COVID-19 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 r." - czytamy w komunikacie.