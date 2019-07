Solaris dostarczy do 250 autobusów elektrycznych do Mediolanu

"Autobusy, na które zdecydował się Mediolan, to flagowy produkt polskiego producenta - Urbino 12 electric. Model, który codziennie udowadnia swoją niezawodność na ulicach kilkudziesięciu europejskich miast w 17 państwach kontynentu, w 2017 roku otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę w branży - tytuł 'Autobusu Roku'" - czytamy w komunikacie.

W Mediolanie autobusy Urbino są już znane od 2014 roku. W stolicy północnych Włoch kursuje 150 autobusów Solarisa, w tym 25 elektrycznych. Producent na rynek włoski dostarczył już ponad 40 autobusów bateryjnych. Oprócz Mediolanu zakupili je klienci z Bergamo i Bolzano. Ponadto do tego ostatniego klienta w 2021 roku Solaris dostarczy 12 autobusów wodorowych, przypomniano w komunikacie.

Solaris Bus & Coach to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 000 pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2 300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.