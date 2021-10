Ten Square Games spadającą gwiazdą polskiego gamingu. Seria komunikatów ostro ścięła akcje

W ostatnich latach na polskim rynku spółki z branży gier wyrastały jak grzyby po deszczu. Wiele z nich na fali wielkiej popularności weszło na giełdę i przez długi czas na akcjach można było bardzo dobrze zarabiać. Jedną z branżowych gwiazd była spółka Ten Square Games (TSG). Aktualnie bardziej pasuje do niej hasło: "spadająca gwiazda".

We wtorek akcje TSG poleciały ostro w dół. Przed południem były wyceniane około 17 proc. niżej niż dzień wcześniej. To największy spadek notowań ze wszystkich 425 spółek notowanych na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Co się stało? W poniedziałek wieczorem zarząd spółki przekazał kilka istotnych wiadomości. Dotyczyły zmian we władzach, a także przyszłości firmy.

Ten Square Games. Co dalej z firmą?

"Zarząd spółki jest przekonany, że skoncentrowanie się na obecnej strategii, działalności i projektach pozostaje najlepszą drogą do osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest dalszy rozwój i maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, przy jednoczesnym pozostaniu spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Jako jeden z powodów zmian w programie motywacyjnym zarząd wskazał obecną sytuację na rynku gier mobilnych spowodowaną pandemią COVID-19. To dla branży nowość, "powodująca ciągłe i trudne do przewidzenia zmiany danych, będących podstawą założeń dotyczących oczekiwanych wyników działalności spółki".

Przychody spółki w drugim kwartale sięgnęły 164,9 mln zł i były o 2,8 proc. niższe niż przed rokiem. Jednocześnie zysk netto sięgnął 33,4 mln zł zysku netto, a to o 30,5 proc. więcej niż przed rokiem. Średnia prognoz analityków była jednak dużo wyższa - wynosiła 40,5 mln zł.

Zmiany w zarządzie Ten Square Games

W spółce był od kilku lat. Przed tym, jak trafił do zarządu, w latach 2017-2020 był członkiem rady nadzorczej Ten Square Games.

To miejsce nie będzie jednak puste. Od 21 października w skład zarządu wejdzie Magdalena Jurewicz.

Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiała w Nasza Klasa Sp. z o.o. Następnie zdobywała doświadczenie m.in. w EY w dziale audytu we wrocławskim oddziale firmy. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz ukończyła kwalifikację CIMA (Chartered Institute of Management Accountants Professional Qualification).