Spółka Mentzena pokazała wyniki. Prezes nie owija w bawełnę: Oni się nie lenią!

Mentzen do bólu szczery. "Dalej nie mamy pomysłu"

Przyznaje też, że nie jest w stanie wypełniać wszystkich obowiązków tak, jakby tego chciał. "Trudno nie zauważyć też negatywnego wpływu kampanii wyborczej na moje zaangażowanie w działalność spółki. Jestem teraz w biurze, od dwóch do trzech dni w tygodniu, pozostały czas poświęcając na kampanię. Do wyborów się to niestety nie zmieni" - zaznacza.

Spółka Mentzen notuje pogorszenie wyników finansowych

Przychody grupy w czwartym kwartale 2024 roku wyniosły 4,23 mln zł, co oznacza spadek o 4,68 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to firma osiągnęła 4,44 mln zł. Jednocześnie koszty działalności wzrosły o 8,87 proc. rok do roku - z 4,31 mln zł do 4,69 mln zł.