Kryptowaluty zwolnione z podatku? Sławomir Mentzen zapowiada

„Jako prezydent będzie stawiał na bezpieczeństwo i gospodarkę” , czyli kolejny oszołom do brania pierdylionowych pożyczek na zakup przepłaconego złomu, opłacania bandy przyszłych skrzypczaków, polko, koziei i innych kukuł oraz kupowania narodowi kamaszy. „Gospodarka” Mentzena to naciąganie na kryptowaluty i pędzenie gorzały. To dziecię nie zna pojęcia pracy „tymi ręcami”. Resztę podpowie mu naczelny sponsor - Balcerowicz, chyba, że wyciągnie kopytka do czasu zaprzysiężenia swojego pupila. Z drugiej strony.. reszta kandydatów też „niczego sobie”. I znowu nie ma na kogo głosować.