Mentzen oficjalnie ogłosił start w wyborach prezydenckich. Ma swój plan na podatki

Obecna na konwencji europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik (Konfederacja) powiedziała, że zbliżające się wybory prezydenckie są "kolejnym elementem walki" w drodze do utworzenia przez ich partię rządu. "Stajemy do walki po raz kolejny, będziemy walczyć do ostatnich kropli z naszych żył (...) a wybory prezydenckie są kolejnym elementem tej walki w drodze do rządu, który utworzymy w 2027 roku, zrobimy to" - stwierdziła.

Zajączkowska zapowiedziała, że kampania wyborcza będzie skoncentrowana na temacie bezpieczeństwa. Zwróciła się do kobiet mówiąc, że Sławomir Mentzen jest "gwarantem bezpiecznego kraju". Jej zdaniem, kandydat Konfederacji na prezydenta nie poparłyby "czegoś, co odbierze Polsce suwerenność i zagrozi bezpieczeństwa". "Ta kampania będzie kręcić się wokół tematów związanych z bezpieczeństwem, a my chcemy prezydenta, który nam to bezpieczeństwo zagwarantuje. Dlatego zwracam się do wszystkich kobiet. (...)Chcemy żyć w bezpiecznym kraju i gwarantem tego jest właśnie Sławomir Metzem. Dlatego w wyborach prezydenckich zagłosuję na Sławka Mentzena, bo to jedyna możliwość by przywrócić w Polsce normalność, by kontynuować jakość w polskiej polityce. Wiem, że Sławek nigdy nie poprze czegoś co odbierze Polsce suwerenność i nigdy nie zgodzi się na cokolwiek, co spowoduje, że Polska stanie w niebezpieczeństwie. To jest mój prezydent" - dodała.