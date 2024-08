Te podatki wzrosną w 2025 roku. Ministerstwo podało szczegóły

"Business Insider" informuje, że podwyżka podatków od mieszkań i domów będzie niewielka, zwłaszcza w porównaniu do rekordowej podwyżki z 2024 roku, kiedy stawki maksymalne wzrosły o 15 proc., co było najwyższym wzrostem od 25 lat. Wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest powiązana z poziomem inflacji, a w 2025 roku niska inflacja przełoży się na niewielki wzrost obciążeń podatkowych.

Podatek od nieruchomości

Podwyżki nie będą dotkliwe dla osób fizycznych, które są właścicielami działek, domów i mieszkań - czytamy. Przykładowo, za działkę o powierzchni 1000 m kw. podatek wzrośnie o 20 zł, a za 50-metrowe mieszkanie o 2 zł . Wprowadzenie nowej stawki podatku od miejsc postojowych również przyniesie korzyści właścicielom, ponieważ stawka zostanie obniżona do poziomu podatku od mieszkań.

W rzeczywistości, jeżeli mieszkanie i miejsce postojowe mają oddzielne księgi wieczyste, to w 2024 roku właściciel uiszczał wysoki podatek od miejsca postojowego (zgodnie ze stawką tzw. pozostałą, która wynosiła 11,17 zł za metr kwadratowy). W 2025 roku, dzięki planowanej nowelizacji, która obecnie jest na etapie konsultacji społecznych, podatek ten może znacząco się obniżyć do 1,38 zł za metr kwadratowy - podaje "BI".

W przyszłym roku maksymalna stawka za grunty dla przedsiębiorców zwiększy się o 4 grosze, osiągając 1,38 zł, natomiast za budynki wzrośnie o 0,9 zł za metr kwadratowy użytkowej powierzchni, co da stawkę 34 zł. Na przykład, firma posiadająca działkę o powierzchni 1000 m kw. zapłaci o 40 zł więcej niż w poprzednim roku, a podatek za budynek biurowy o powierzchni 400 m kw. wzrośnie o 360 zł.

Podwyżki opłat lokalnych

Podwyżki stawek maksymalnych obejmą również opłaty lokalne, takie jak targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, reklamowa i od posiadania psów, które wzrosną o 2,7 proc. Jak czytamy, przykładowo opłata targowa osiągnie maksymalnie 1126 zł za dzień, co oznacza wzrost o 29,61 zł, natomiast opłata uzdrowiskowa wyniesie 6,38 zł za dobę, co stanowi wzrost o 17 groszy. Z kolei opłata za posiadanie psa wzrośnie do 178,34 zł, czyli o 4,69 zł więcej.