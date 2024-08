Mieszkanie za medal. Co z podatkiem? Mnożą się wątpliwości

Są wątpliwości, czy mieszkań za olimpijskie złote i srebrne medale nie trzeba rozliczać z fiskusem - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita". - Mieszkania to nagrody rzeczowe, więc można mówić o ich otrzymaniu, a nie wypłaceniu. A to by oznaczało, że zwolnienie ich z podatku nie dotyczy - uważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowy.