Sprzedali akcje CCC za 16 mln zł. Ile zarobili?

AmRest prowadzi sieć restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej, m. in. KFC i Pizza Hut. Założyciel AmRestu Henry McGovern dołączył do rady nadzorczej CCC w czerwcu 2020 roku.

Wiosną obuwnicza firma szukała chętnych na akcje nowej emisji, dzięki której zamierzała zdobyć pieniądze na zaopatrzenie sklepów w kolejnych kwartałach. Przechodziła trudny moment, m. in. z powodu pandemii i ogłoszonego w marcu lockdownu. Jedna akcja nowej emisji kosztowała 37 zł. Jeśli McGovernowie nabywali papiery właśnie wtedy, to na jednej akcji zarobili średnio ok. 43-45 zł.