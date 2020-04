Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 57,4 tys. ton w marcu, spadek o 10% r/r

- sprzedaż miedzi wyniosła 46,9 tys. ton i była niższa o 6,6 tys. ton, w porównywaniu do poziomu sprzedaży osiągniętego w marcu ubiegłego roku (-12%). Taki poziom odchylenia był zgodny z założonym długoterminowym harmonogramem sprzedaży. W perspektywie całego kwartału wynik pozostał na bardzo zbliżonym poziomie do sprzedaży zrealizowanej w odpowiadającym okresie roku 2019 (-2%) oraz był zgodny z dynamiką produkcji miedzi elektrolitycznej w Spółce (-1%). Pandemia koronawirusa nie wpłynęła znacząco na kwartalne wolumeny sprzedaży miedzi, choć w marcu spółka mierzyła się ze sporymi wyzwaniami na polu logistyki dostaw naszych produktów ze względu na wprowadzane ograniczenia w ruchu w krajach europejskich oraz wydłużone operacje portowe w Chinach,

- sprzedaż srebra wyniosła 161 ton i była wyższa o 40 ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w marcu 2019 roku (+33%). Wzrost wynikał z uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w bieżącym roku oraz z nieco wyższej produkcji w całym pierwszym kwartale 2020. W celu ograniczenia kosztów logistycznych sprzedaż srebra poza granicę Polski odbywa się zazwyczaj jednorazowo w ok. 20-tonowych partiach. Oznacza to, że wzrost / spadek ilości wysyłek nawet o jedną ma bardzo duży wpływ na dynamikę sprzedaży w analogicznej perspektywie czasowej,