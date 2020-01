Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

"Gospodarkę nadal ciągnął w górę popyt wewnętrzny (+3,6 pkt proc.), zaś eksport wniósł do tego wzrostu niewiele (+0,4 pkt proc.). Nadal stosunkowo silna była konsumpcja prywatna (+3,9%), ale jej wzrost nieco spowolnił z +4,3% w 2018 r. Nieźle zachowywały się inwestycje, które urosły o 7,8%, głównie z uwagi na wsparcie funduszami unijnymi inwestycje publiczne, również i one jednak spowolniły (z +8,9% w 2018). Dane za IV kw. 2019 wskazują na mocne spowolnienie wzrostu produkcji przemysłowej, która z wynikiem +3% r/r osiągnęła trzyletnie minimum. Co więcej, wskaźnik PMI dla sektora produkcji spadł w IV kw. do 46,8 co stanowi wynik najgorszy od ponad dziesięciu lat" - dodał ekspert.