Ropa Brent poniżej 80 dolarów. Dzięki ci Ameryko

Fot. Barta IV/CC BY 2.0/Flickr Więcej ropy z łupków w USA oznacza jej mniejszy import. A USA to drugi największy importer na świecie

Wygląda na to, że chwilowo nie musimy się obawiać dalszego rajdu cen na stacjach. Owszem, ostatnio było nieciekawie, ale co USA nabroiły, to teraz naprawiają. Amerykanie produkują coraz więcej z łupków.

Cena baryłki europejskiej ropy Brent spadła we wtorek o 0,7 proc. poniżej 80 dol. na giełdzie w Londynie. Ceny ropy amerykańskiej zeszły do 71 dol.

Tym samym zniwelowane zostały wzrosty z poprzednich dwóch dni, które z kolei były odbiciem po ostrych spadkach z ubiegłego tygodnia. Przypomnijmy, że wtedy w ciągu dwóch dni (środa-czwartek) kurs cennego surowca spadł o prawie 6 proc.

Notowania ropy Brent w ostatnim tygodniu





4 listopada wypada termin wyznaczony sojusznikom przez USA na całkowitą rezygnację z dostaw ropy z Iranu. Tymczasem wciąż spore ilości irańskiej ropy kupują Turcja i Indie. Nie mówiąc o Chinach, które sojusznikiem USA raczej nie są.

- Według danych zaprezentowanych przez Reuters, w pierwszych dwóch tygodniach października eksport ropy naftowej z Iranu wynosił średnio około 1,33 mln baryłek dziennie - podaje Dorota Sierakowska, analityk surowcowy DM BOŚ. To spadek już niemal o połowę w stosunku do wielkości eksportu z wiosny tego roku - w kwietniu wynosił on około 2,5 mln baryłek dziennie - dodała.

Zobacz też: Wyciek ropy naftowej z platformy wiertniczej Deepwater Horizon zaliczany jest do największych katastrof ekologicznych w historii Stanów Zjednoczonych

Postępującej globalnej blokadzie zakupów ważnego producenta towarzyszy jednak wzrost produkcji w samych Stanach Zjednoczonych. Państwowa Agencja Informacji Rynku Energii (EIA) podała w poniedziałek prognozy wzrostu produkcji ropy naftowej z łupków. W listopadzie ma ona wzrosnąć o 98 tysięcy baryłek dziennie do poziomu 7,71 mln baryłek.

- Oznaczałoby to pobicie rekordu produkcji ropy z łupków w USA - zresztą, już po raz kolejny - podaje Sierakowska.

Łączna produkcja z łupków i tradycyjnych źródeł w USA dochodzi już do 11 mln baryłek i tym samym kraj staje się druga potęgą, po Rosji, a przed Arabią Saudyjską w produkcji ,,czarnego złota".

USA nadal są bardziej importerem ropy, niż jej eksporterem, tyle że będą teraz sprowadzać dużo mniej. W ub. roku sprowadziły ropę za 139 mld dol., co było drugim rezultatem po Chinach.

W pierwszym tygodniu października import jednak spadł o 0,22 mln baryłek dziennie do 7,4 mln, czyli najniższego poziomu od maja. Największy był import w drugich tygodniach lipca i sierpnia - ponad 9 mln baryłek dziennie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl