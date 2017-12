Ceny ropy wystrzeliły. Eksplozja rurociągu w Libii wstrzymuje dostawy surowca

Fot. Polaris/East News W libii doszło do poważnej eksplozji, która wstrzymje dostawy ropy naftowej

Dzienna produkcja ropy z dnia na dzień spadła o 70-100 tys. baryłek. To oznacza ubytek kilkunastu milionów litrów surowca każdego dnia. Ta informacja błyskawicznie przełożyła się na skokowy wzrost cen ropy na świecie. Wszystkiemu winna eksplozja ważnego rurociągu w Libii.

Mimo świątecznej przerwy w Polsce, światowe giełdy ciągle działały. Szczególnie na rynku surowców we wtorek sporo się działo. Cena baryłki ropy naftowej (około 159 litrów) w USA zaskakująco mocno poszła do góry z 58,5 do prawie 60 dolarów.

Na tym poziomie ropa nie była wyceniana od blisko dwóch i pół roku.

Ostatnie notowania ropy naftowej na giełdzie w Nowym Jorku





Skąd taki gwałtowny wzrost notowań? W Libii, która jest jednym z czołowych producentów ropy naftowej na świecie, doszło do eksplozji rurociągu, przesyłającego surowiec do największego w kraju terminalu, skąd eksportuje się ropę do innych krajów - informuje agencja Bloomberg.

Produkcja ropy poprzez terminal Es Sider została tym samym zredukowana o 70-100 tys. baryłek dziennie.

- Eksplozja naftociągu w Libii to poważniejsza sprawa, tym bardziej, że wznowienie jego normalnej pracy może zająć długi czas, podbijając tym samym notowania surowca - komentuje sytuację Kim Kwangrae, analityk rynku surowców w Samsung Futures Inc., cytowany przez Boomberga.

Co spowodowało eksplozję? Libijskie media informują o ataku uzbrojonych zamachowców, którzy podłożyli ładunki wybuchowe. Miejsce, gdzie idzie rurociąg, jest terenem walk państwa islamskiego z siłami rządowymi Libii.

#Breaking: #LNA sources accuse islamist militants from 'the #Benghazi Defense Brigades' of blast targeting the main pipeline linking the Sidrah terminal and #oil fields belonging to al-Waha company. The attack took place about 30km northwest of Maradah. #Libya pic.twitter.com/DjDqj0qQHk -- The Libya Times (@thelibyatimes) 26 grudnia 2017

To kolejne poważne zaburzenie w produkcji ropy w ostatnim czasie. Pod koniec listopada informowaliśmy o awarii rurociągu w Kanadzie, która zmusiła to całkowitego zamknięcia głównej nitki transportującej surowiec w tamtym kraju.

Tylko na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy ceny ropy podskoczyły o blisko 13 proc., a w ciągu sześciu miesięcy o ponad 35 proc.

Notowania ropy naftowej na giełdzie w Nowym Jorku