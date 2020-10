Synthos Green Energy rozpoczął dialog regulacyjny z Państwową Agencją Atomistyki

Propozycję zakresu wniosku Synthos Green Energy przygotował we współpracy z Fortum Power and Heat Oy, Exelon Generation oraz dostawcą technologii GEH, podano w komunikacie.

Opinia ogólna stanowi pierwszy krok w rozpoczęciu procedury poprzedzającej proces regulacyjny dotyczący planowanej budowy elektrowni atomowej w Polsce. Na tym etapie inwestor chce uzyskać od polskiego regulatora opinię co do oczekiwanego przez PAA zakresu informacji na temat technologii, którą zamierza wykorzystać oraz organizacji procesu inwestycyjnego.

"Dokumentacja złożona do Państwowej Agencji Atomistyki pozwoli na określenie zakresu pełnego wniosku o wydanie ogólnej opinii na temat rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które zostaną zastosowane przy budowie i eksploatacji elektrowni w technologii BWRX-300. To pierwszy krok i jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia procesu regulacyjnego wspólnie z PAA" - wskazał prezes Synthos Green Energy Rafał Kasprów.