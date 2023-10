Szantaż Putina przyniósł efekt odwrotny od zamierzonego. Europa jest gotowa na zimę

O sprawie pisze portal rp.pl, który zauważa, że 16 października europejskie podziemne magazyny gazu (PMG) były zapełnione w 97,95 proc. Daje to ponad 105,1 mld m sześc. gazu, podczas gdy maksymalna pojemność infrastruktury wynosi ok. 107,4 mld m sześc.

Rekord na rynku gazu

Expro.pl powołuje się na dane stowarzyszenia Gas Infrastructure Europe i podaje, że to rekordowa wartość w całej historii obserwacji. Jeszcze w 2022 r. magazyny PMG napełniano do 14 listopada. Wtedy magazyny były zapełnione w 95,6 proc. (100,9 mld m sześc.).

Przed rokiem we wrześniu do PMG wpompowano ledwie 3,2 mld m sześc. błękitnego paliwa. To o 62 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Miało to związek z przedłużającymi się pracami konserwacyjnymi w Norwegii. Jednak w październiku wznowiono import ze skandynawskiego państwa i w ciągu pierwszych dwóch tygodni do PMG napłynęło ponad 2,1 mld m sześc. gazu.