Europa wyprzedziła cios Putina. "To nie oznacza, że kryzys się skończył"

Gazprom sam sobie wybija zęby

Nawiązuje w ten sposób do polityki rosyjskiego koncernu, który co jakiś czas odcina kolejne kraje od dostaw gazu. Gazprom w ten sposób nierzadko narusza wieloletnie umowy, czym naraża się na konsekwencje prawne w sądach arbitrażowych.

Polska dywersyfikuje dostawy

Orlen w piątek poinformował, że podpisał umowę z Gaz-System na 58 dostaw LNG w ciągu roku do pływającego terminala gazowego w Gdańsku . Koncern w ramach kontraktów długoterminowych ma zagwarantowane dostawy na poziomie 14 mld m sześc. LNG do terminali w Świnoujściu i w Zatoce Gdańskiej.

Kryzys jednak nie ustał

– ENTSOG (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu – przyp. red.) szacuje, że jeżeli naraz pojawią się problemy z dostawami gazu do Europy, np. Rosja przykręci kurek, powtórzą się problemy z wytwarzaniem energii w elektrowniach jądrowych we Francji, a do tego pojawią się jeszcze problemy z dystrybucją węgla w Polsce czy w Niemczech, to wciąż będzie problem z dostępnością gazu w niektórych miejscach w Europie – zauważa Wojciech Jakóbik.