Szykuje się przewrót w JSW? Wszystko wyjaśni się w piątek

Ponadto, zarząd JSW tworzą: wybrany przez załogę wiceprezes do spraw pracy i polityki społecznej Artur Wojtków, a także wiceprezes do spraw handlu Włodzimierz Hereźniak (do stycznia prezes jastrzębskiej spółki) i wiceprezes do spraw ekonomicznych Jarosław Jędrysek - dwaj ostatni wiceprezes dołączyli do zarządu w maju tego roku.