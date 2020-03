Tarcza antykryzysowa do walki z koronawirusem. WIG20 powoli osuwa się w dół

Prezydent zaznaczył, że ramach pakietu ma być wprowadzone odroczenie płatności ZUS, będzie możliwość rozłożenia na raty płatności, specjalny system wypłaty wynagrodzeń tym, którzy z różnych powodów nie mogą świadczyć pracy. To także cały system pożyczek i kredytów, głównie dla firm transportowych. Pakiet ma być największym co do skali pakietem społecznym w Polsce, którego celem jest ochrona miejsc pracy i przedsiębiorstw.

WIG20 tuż po konferencji przyjmował wartość około 1420 pkt. To o 0,5 proc. mniej niż na zamknięciu wtorkowej sesji. Kolejna godzina przyniosła jednak pogłębienie spadków w 1400 pkt. To oznacza zjazd o 2 proc. względem zamknięcia z wtorku.

Bilans mniejszych spółek zgrupowanych w mWIG40 wychodzi mniej więcej na zero. Na plusie pozostają za to najmniejsze spółki z sWIG80 (+1,3 proc.). Teoretycznie to do nich w dużej mierze kierowana jest pomoc rządu.