Tauron będzie pracować nad refinansowaniem obligacji zapadających w 2022 r.

"Najbliższa spłata obligacji przypada w listopadzie. Zostaną one spłacone w ramach dostępnych środków, stąd w 2019 r. nie potrzebujemy nowych środków" - powiedział Wadowski podczas konferencji prasowej.

"Niemniej mamy na względzie, że w 2022 r. mamy do spłaty duży program obligacji podpisany w 2015 r. Oczywiście, będziemy pracować, by to zadłużenie było refinansowane" - dodał wiceprezes.