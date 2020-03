Tauron spisał na straty ponad 900 mln zł. Wyniki za 2019 rok będą dużo niższe

Tauron poinformował o zakończeniu testów na utratę wartości aktywów i zdecydował o utworzeniu odpisów w wysokości 914 mln zł netto. W całości obciążą one wyniki finansowe za 2019 rok. W efekcie zysk netto całej grupy będzie niższy o 741 mln zł od tego, który można było osiągnąć bez odpisów.

Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach wytwarzania i wydobycia. Jak tłumaczy zarząd, wpływ na to miały przede wszystkim polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która wpływa na prognozowany poziom marż na sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych.

Do tego dochodzi zmiana warunków rynkowych związanych z wytwarzaniem energii z OZE, skutkująca wzrostem konkurencyjności źródeł odnawialnych w stosunku do źródeł konwencjonalnych, a także zmiana założeń dotyczących kosztu kapitału.

Jak na najnowsze wieści dotyczące odpisów i to, jak wpłyną na wyniki 2019 roku reagują inwestorzy giełdowi? Wykazują się dużym spokojem. Po niecałej godzinie czwartkowej sesji bilans wychodzi mniej więcej na zero. Jedna akcja kosztuje tyle co na zamknięciu w środę, czyli około 1,19 zł.