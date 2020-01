Tauron: Wszystkie ładowarki aut elektrycznych zasilane OZE od początku roku

"Jest to rezultat umowy podpisanej przez Tauron Dystrybucja Serwis z Tauron Sprzedaż na produkt Eco Premium. To ekologiczna energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł, której pochodzenie potwierdza Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) w Poznaniu. - czytamy w komunikacie.

"Tauron stawia na rozwiązania proekologiczne. Czysta zielona energia w 100% bezpieczna dla środowiska, oferowana na naszych stacjach ładowania w połączeniu z systemem carsharingu daje alternatywę dla klasycznego transportu. Przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza i redukcji smogu" - powiedział dyrektor projektów z obszaru elektromobilności w Tauron Dystrybucja Serwis Artur Kalicki, cytowany w komunikacie.

W Katowicach w ramach Emobility od Taurona do dyspozycji jest 20 pojazdów elektrycznych oraz 24 ładowarki AC i 6 DC. Sieć jest stale rozbudowywana i już niedługo w Katowicach zostanie oddanych do użytku kolejnych 99 stacji ładowania AC oraz 21 nowych stacji DC. Do końca 2020 roku Tauron będzie dysponować w sumie 150 stacjami ładowania z 329 punktami ładowania, podano także.