Tego się Putin nie spodziewał. Sankcje działają poza Unią i USA

Azerbejdżański państwowy koncern naftowy SOCAR wstrzymał dostawy rosyjskiej ropy naftowej dla tureckiej rafinerii - donosi Reuters - co jest oznaką, że zachodnie sankcje zaczynają docierać do stałych źródeł poza Europą i Stanami Zjednoczonymi.

Jak przypomina agencja, tureckie rafinerie, w tym należąca do SOCAR rafineria STAR po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy. Ten handel był dla rosyjskich producentów bardziej opłacalny niż nawet eksport do Azji ze względu na geograficzną bliskość tych krajów. Tym bardziej, że Turcja nie przystąpiła do porozumienia cenowego, a rosyjskie firmy mogłyby sprzedawać ropę do kraju bez względu na to ograniczenie.