Teraz Ukraina chce pomóc Europie. Jest w stanie zrekompensować ograniczenia Nord Stream

Ukraiński system przesyłu gazu jest w stanie w pełni zrekompensować ograniczenia dostaw rosyjskiego surowca rurociągiem Nord Stream 1 do Europy Zachodniej - powiedział we wtorek w Brukseli minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

Co z gazem płynącym przez Nord Stream 1?

Rosyjski Gazprom poinformował w poniedziałek, że od środy 27 lipca wstrzymuje pracę jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co będzie skutkowało ograniczeniem dostaw gazu do Europy Zachodniej do 20 proc. maksymalnej przepustowości NS1.