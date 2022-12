To będą smutne święta dla Elona Muska. Oto dlaczego

Inwestor 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Trochę zarobiłem na Tesli . Ale to równia pochyla . Auta nie są za specjalne . Jakosc wykonania kiepska . Fakt indeksy poszły w dol . Sam jestem do tylu ok 800k USD . Teraz trzeba odrabiać na innych . Bardziej inwestować w spółki które będą mieć dotacje od Bidena na zielona energie. Np. GWH , EOSE . Wesołych Świat