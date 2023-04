To dlatego techniczni giganci wypatrują sukcesów AI? Są istotne dla ich wyceny

Reuters podsumował wyniki Microsoftu i Google'a za 2022 r. Agencja podkreśliła, że choć giganci technologiczni zanotowali wzrost przychodów, to jednak zbliżają się do ściany . Dlatego właśnie – w jej ocenie – jak kania dżdżu wypatrują przyszłych sukcesów sztucznej inteligencji.

Przychody Google'a i Microsoftu wciąż na plusie

I tak w ciągu pierwszego kwartału 2022 r. Microsoft odnotował przychody na poziomie 52,9 mld dol., czyli o ok. 7 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale 2022 r. Łyżką dziegciu w tej beczce miodu jest fakt, że są one "niemal idealnie płaskie" w porównaniu z poprzednim kwartałem – podkreślił Reuters. Spółka zarobiła 18,3 mld dol., co oznacza wzrost o 9 proc. rok do roku.