"Wstrzymajmy rozwój systemów AI". Elon Musk i setki osób podpisały się pod apelem

Co najmniej sześć miesięcy przerwy w rozwoju systemów sztucznej inteligencji – o to apelują we wspólnym liście setki biznesmenów, inwestorów i ekspertów od AI, w tym m.in. Elon Musk. To reakcja na pojawienie się GPT-4. Sygnatariusze ostrzegają przed nieprzewidywalnymi skutkami coraz potężniejszych modeli.