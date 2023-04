Nowy zawód związany ze sztuczną inteligencją. "Zaklinacze AI" mogą liczyć na spore pensje

Bloomberg zauważa, że choć wszyscy ekscytują się udostępnieniem ChatuGPT , to jednak otoczenie biznesowe, jakie powstaje wokół sztucznej inteligencji, jest już mniej dostrzegane. A to błąd, gdyż specjaliści od AI mogą liczyć na pokaźne pensje.

"Zaklinacza AI" zatrudnię od zaraz

On sam studiował historię na Uniwersytecie Warwick w pobliżu Birmingham. Najpierw pracował w sektorze bankowym, dopiero z czasem zainteresował się sztuczną inteligencją. Dziś natomiast jego typowy dzień pracy ogranicza się do pisania komunikatów lub "podpowiedzi" narzędziom takim jak ChatGPT.

Zarobki? Nawet kilkadziesiąt tys. dol.

Agencja wskazuje na firmę Anthropic. To start-up wspierany przez Google'a. Oferta pracy dla prompt engineerów, jaką ten podmiot zamieścił w sieci, zawierała pensję na poziomie 335 tys. dol. rocznie. Łatwo zatem policzyć, że daje to zarobki na poziomie ok. 27,9 tys. dol. miesięcznie (ok. 113,3 tys. zł według aktualnego kursu).