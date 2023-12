"To oszczerstwo". Newag reaguje na doniesienia o celowym wywoływaniu awarii

Dziennikarze podali, że Newag miał celowo wywoływać usterki w swoich pociągach, by przejąć zlecenia na ich naprawę. Do takich wniosków doszła grupa hakerów, która na zlecenie firm kolejowych zajmowała się awariami pociągów wyprodukowanych przez nowosądecką spółkę.

Awarie pociągów Newag były wywoływane celowo? "To oszczerstwo"

W środę Newag ustosunkował się do doniesień portalu. W oświadczeniu zaprzecza on ustaleniom dziennikarzy.

Przedstawiciel firmy podkreśla, że nie zna treści dokumentu, na który powołał się portal; nie wie też, w jaki sposób powstał i jaka metodologia została przyjęta do wykonania badania. Jednak same tezy skierowane względem spółki nazywa "bezpodstawnymi".

– Poza gołosłownymi zarzutami nie przedstawiono żadnego dowodu na to, iż to nasza firma celowo zainstalowała wadliwe oprogramowanie. W naszej ocenie prawda może być zupełnie inna – że np. to konkurencja ingerowała w oprogramowanie. Powiadomiliśmy w tej sprawie właściwe służby. Zresztą nie pierwszy raz powiadamiamy organy ściągania, iż w nasze oprogramowanie modyfikowane jest bez naszej autoryzacji. Już w 2022 r. informowaliśmy o tym także publicznie – podkreśla Zbigniew Konieczek.