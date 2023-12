Amerykanie zdecydowali. Rynek zareagował. Co nas czeka dalej? [WYKRES TYGODNIA]

Tematem numer jeden stają się za to oczekiwane obniżki stóp w przyszłym roku. Tak wynika bowiem z tzw. projekcji członków Fedu, którzy – średnio rzecz biorąc – spodziewają się spadku stóp łącznie o 75 punktów bazowych w 2024 r., co by dawało trzy małe cięcia. Nie wiadomo natomiast, kiedy cykl obniżek miałby się dokładnie rozpocząć. W grę wchodzi maj-czerwiec, ewentualnie marzec.