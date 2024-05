Hossa na polskiej giełdzie z kolejnymi sukcesami. Spory wzrost od dołka [WYKRES TYGODNIA]

Mocny atut polskich akcji

Oczywiście teraz jesteśmy już w zupełnie innym punkcie. W porównaniu z historycznymi hossami, ta obecna staje się coraz bardziej zaawansowana. Pod względem zarówno czasu trwania, jak i zasięgu, niewielki dystans dzieli ją od tej poprzedniej, trwającej od pandemicznego krachu w marcu 2020 do końcówki 2021 r.

Wtedy wspinaczka WIG-u, trwająca nieco ponad 400 sesji, zatrzymała się praktycznie zaraz po podwojeniu wartości indeksu od dołka. W obecnej sytuacji podwojenie wartości oznaczałoby dojście do ok. 91 tys. pkt. (wobec 87,2 tys. w chwili pisania tego komentarza).

Co mogłoby przyczynić się do dalszego wydłużenia obecnej hossy, a co sprzyjałoby jej finiszowi przed nadejściem kolejnej cyklicznej bessy?