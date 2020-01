TOP10 spółek rekomendowanych przez maklerów. W tym roku o zarobek może być trudniej

Pytanie tylko, w co inwestować, skoro na giełdzie jest blisko 500 różnych spółek. Dla drobnych inwestorów z pomocą przychodzą m.in. rekomendacje domów maklerskich. To raporty, w których analitycy wyceniają konkretne akcje. Rok temu na podstawie rekomendacji stworzyliśmy zestawienie 10 spółek, których akcje na giełdzie mają największy potencjał do zysku. Okazało się, że po 12 miesiącach średni zwrot z inwestycji w nie wyniósł ponad 30 proc.