TXM Textilmarket dogadał się z bankami. Odzieżowa sieć odzyskała dostęp do pieniędzy

"Banki zamierzają kontynuować rozmowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego TXM " - czytamy w najnowszym komunikacie spółki. Kilka dni temu ING i PKO BP wypowiedziały jej umowy kredytowe. Uzasadniały to brakiem dokumentacji dotyczącej finansów, do której przedstawienia zobowiązali się przedstawiciele firmy.

Według najnowszego porozumienia, banki pozostawią TXM dostęp do środków w ramach rachunku bieżącego do kwoty 19,8 mln zł. Do tego spółka ma limit na akredytywy do 5,3 mln zł i gwarancje bankowe do 10,2 mln zł w PKO BP i ING.