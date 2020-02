Uber coraz popularniejszy, ale traci pieniądze. W 2019 roku był 8,5 mld dolarów na minusie

Z aplikacji Ubera (zarówno do przewozów osób jak i jedzenia) korzysta na całym świecie już 111 mln użytkowników - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez twórców popularnej aplikacji. O kilkaset tysięcy przebiły prognozy analityków, pokazując, że ciągle firma jest na fali wznoszącej.

Tym samym mocno wzrosły roczne przychody. Sięgają prawie 13 mld dolarów, co oznacza poprawę wyników o blisko 25 proc. w porównaniu z 2018 rokiem.

Jedzenie z dowozem. Cyfrowa rewolucja dotarła do gastronomii

Szef Ubera Dara Khosrowshahi przekonuje jednak, że firma może być rentowna i to szybciej niż się wszystkim wydaje. Ma się to stać do końca 2020 roku.