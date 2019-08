Uber z gigantyczną stratą. Taksówkarze nie mogą się jeszcze cieszyć

Strata z samej działalności operacyjnej, czyli tzw. EBITDA wzrosła do aż 656 mln dol. z 292 mln dol. rok temu. I to wszystko mimo wzrostu przychodów o aż 31 proc. do 15,8 mld dol. i zwiększenia liczby użytkowników aplikacji do 99 mln z 93 mln na koniec marca i 76 mln rok temu.

- Tym, co osłabia zaufanie inwestorów i mocno uderza w akcje po tym raporcie, jest brak wyraźnej ścieżki do wzrostu przychodów i obniżenia kosztów - wskazuje cytowany przez Reutersa Haris Anwar, analityk investing.com.

Skok przychodów Uber Eats

Raport pokazuje, że to co rośnie w Uberze, to nie przychody z usług przewozowych. Te zwiększyły obroty o zaledwie 2 proc. rok do roku do 2,3 mld dol. Ostro w górę idzie natomiast Uber Eats. Zwiększył sprzedaż o aż 72 proc. do 595 mln dol.