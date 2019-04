Protest taksówkarzy. Uber też krytykuje projekt ustawy

Zdaniem taksówkarzy to nieuczciwa konkurencja, a rząd zamiast wyeliminować ją z rynku, próbuje zalegalizować.

- W Warszawie jest obecnie 2-3 tys. taksówek posiadających licencje, którymi jeżdżą kierowcy bez uprawnień - mówi Jarosław Iglikowski, prezes Związku Zawodowego "Warszawski Taksówkarz". - Ustawa dość dobrze opisuje, kto może wozić ludzi, ale nie daje żadnych narzędzi do egzekwowania przepisów. Kierowca jeżdżący bez uprawnień może zostać co najwyżej upomniany. Jeśli dostanie trzy upomnienia, organ wydający licencję może mu ją odebrać, ale te trzy upomnienia muszą być na tej samej licencji. A przecież można mieć kilka samochodów. Licencję można też w każdej chwili oddać i wystąpić o nową.

Co ciekawe, rządowe regulacje nie podobają się też przedstawicielom... Ubera.

- Obecny projekt ustawy zapewnia taksówkarzom szereg przywilejów i ogranicza rynek przejazdów tylko do taksówek, eliminując przewóz osób - mówi Ilona Grzywińska-Lartigue, dyrektor komunikacji w firmie Uber w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. - Zmiany proponowane na tym etapie wymagają dalszej analizy i za wcześnie jest, aby móc jednoznacznie komentować ich konsekwencje dla rynku.

O co chodzi taksówkarzom?

Zdaniem taksówkarzy zaproponowana przez rząd definicja pośrednika przewozu osób jest nieprecyzyjna, a zastąpienie legalizowanych taksometrów aplikacjami może prowadzić do nadużyć.

- Trudno na tym etapie zrozumieć, o co właściwie chodzi taksówkarzom. Dzięki ustawie zniknie wreszcie luka prawna i szara strefa, przeciwko której tak mocno taksówkarze protestowali od wielu lat. Co więcej, dzisiejszym protestem taksówkarze sprawiają wrażenie jakby chcieli forsować rozwiązania, które stoją w opozycji do oczekiwań pasażerów. Ostatnie badania IBRiS pokazują, że 8 na 10 Polaków chce znać cenę przejazdu przed jego rozpoczęciem, a taką możliwość daje aplikacja - mówi Arkadiusz Pączka, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.