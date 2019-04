Strajk taksówkarzy. Największy taki protest od lat

- Oczywiście chcielibyśmy, żeby premier do nas wyszedł i podjął dialog. Ale na to nie liczymy. Skoro nie znalazł czasu dla nauczycieli, pewnie nie znajdzie go też dla nas - mówi Jarosław Iglikowski, prezes Związku Zawodowego "Warszawski Taksówkarz". - Jeśli manifestacja nie odniesie skutku, będziemy kontynuować protest we wtorek.