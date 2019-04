Strajk taksówkarzy. Warszawa sparaliżowana. Utrudnienia w ruchu nawet do godzin wieczornych

Strajk taksówkarzy w Warszawie. Poważne utrudnienia w ruchu

Po godzinie 8 taksówkarze zablokowali dwa pasy ruchu na autostradzie A2. Przez dwie godziny występowały duże utrudnienia na trasie Warszawa-Łódź. - Blokada to jedyna szansa, by nas zauważono - twierdzą taksówkarze w rozmowie z dziennikarzem money.pl.

Strajk taksówkarzy o godz. 10 był kontynuowany przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie protestujący rozpoczęli pikietę. - Oczywiście chcielibyśmy, żeby premier do nas wyszedł i podjął dialog. Ale na to nie liczymy. Skoro nie znalazł czasu dla nauczycieli, pewnie nie znajdzie go też dla nas - mówił przed rozpoczęciem akcji Jarosław Iglikowski, prezes Związku Zawodowego "Warszawski Taksówkarz".